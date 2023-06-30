وكيل تعليم كفر الشيخ: النظر فى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية عقب إجازة العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جارٍ تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية، بـ13 موقعا بـ13 إدارة تعليمية، كما يجري استقبال الطلاب والطالبات بالمقر الرئيسي للجنة النظام والمراقبة بمدرسة الوحدة العربية التابع لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لإبداء ملاحظاتهم عن تصحيح أوراقهم، وتتم كتابة الملاحظات في ورقة، وسيتم فحص تلك الملاحظات عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف عبدالله، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى تشكيل لجان من الموجهين الأوائل وعدد من الموجهين للمواد الدراسية، للاطلاع على كراسات إجابة الطلاب والطالبات، لمراجعتها، والنظر في الملاحظات التي أبداها الطلاب، ومنح كل طالب حقه، وسيبدأ عمل اللجان وأعمال مراجعة كراسات الطلاب عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم إعلان الطلاب نتيجة التظلمات.

وكان محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أعلن عن 13 موقعا ما بين مدرسة أو ديوان إدارة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي مدرسة الدمرداش تعليم أساسي بإدارة الرياض، ومدرسة الصديق الابتدائية بادارة بلطيم، ومدرسة مطوبس التجارية المشاركة، بإدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، ومدرسة عبد الله النحاس الابتدائية، بإدارة شرق كفر الشيخ، ومدرسة هدي شعراوي تعليم أساسي، بإدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ومجمع الإشراف بإدارة دسوق، ومدرسية الحامول الابتدائية الجديدة، بإدارة الحامول، والمدرسة الإعدادية بنات الحديدة، خلف الإدارة التعليمية ببيلا.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، لمدة 15 يوما، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وكان أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بدءاً من الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.