وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر



ودعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشعب المصرى إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة فى جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.



وأضاف الدكتور على المصيلحى أن ثورة يونيو كانت الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل الإنجازات التى حدثت فى كافة القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.



واختتم وزير التموين تهنئته بالدعاء أن يديم الله الأمن والأمان والنمو والاستقرار لمصرنا الحبيبة.