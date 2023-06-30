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وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:39 م
وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدا أن الثلاثين من يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.

ودعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشعب المصرى إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة فى جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور على المصيلحى أن ثورة يونيو كانت الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل الإنجازات التى حدثت فى كافة القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.

واختتم وزير التموين تهنئته بالدعاء أن يديم الله الأمن والأمان والنمو والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

 


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