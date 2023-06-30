اليوم السابع
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نقابة الأطباء: إعلان قوائم المرشحين بانتخابات النقيب وعضوية المجلس 7 يوليو

الجمعة، 30 يونيو 2023 07:00 ص
نقابة الأطباء: إعلان قوائم المرشحين بانتخابات النقيب وعضوية المجلس 7 يوليو نقابة الأطباء -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور جمال عميرة رئيس اللجنة العامة للانتخابات بنقابة الأطباء، إنه سيتم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو، على أن يتم فتح باب الطعون من الإثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو القادم، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.
 
وأكد عميرة، أن الآنتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، فتح باب الترشح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وذلك على مقعد النقيب العام للأطباء، ورؤساء النقابات ألفرعية بالمحافظات، أعضاء مجالس النقابات ألفرعية، أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية، أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية: عضو وأحد عن كل منطقة كالتالي: منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة غرب الدلتا، منطقة شرق الدلتا، منطقة شمال الوجه القبلى، منطقة جنوب الوجه القبلى.

انتخابات نقابة الاطباء

فتح باب الترشح بانتخابات نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

انتخابات نقيب الاطباء



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