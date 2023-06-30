اليوم السابع
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ما هى مضاعفات مرض السكرى على صحة الجسم

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:00 م
ما هى مضاعفات مرض السكرى على صحة الجسم مرض السكرى
كتبت نهير عبد النبى

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مرض السكرى هو اضطراب في التمثيل الغذائي، ومرض السكري غير المنضبط يجعل المرء عرضة لعدد من المضاعفات الصحية، مثل الفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى وارتفاع ضغط الدم. 
وحسب ما ذكره موقع pharmeasy فإن هناك بعض المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري وهى:

- اعتلال الأعصاب السكري (تلف الأعصاب)

يؤدي الجلوكوز الزائد إلى إتلاف الأوعية الدموية التي تغذي الأعصاب هذا أكثر شيوعًا في الساقين ، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظهور أعراض مثل التنميل أو الوخز أو الألم أو الحرق الذي يبدأ عند طرف الأصابع أو أصابع القدم ويتحرك ببطء إلى الأعلى يمكن أن يسبب تلف الأعصاب المرتبط بالهضم مشاكل مثل القيء والغثيان والإمساك أو ضعف الانتصاب ، خاصة عند الرجال.

- أمراض القلب والأوعية الدموية

مع مرض السكري يتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لأن مرض السكري ينتهي به الأمر إلى إتلاف الأعصاب أو الأوعية الدموية التي تتحكم في القلب.

- اعتلال الكلية السكري (تلف الكلى)

تحتوي الكلى على العديد من مجموعات الأوعية الدموية الصغيرة المعروفة باسم الكبيبات والتي تقوم بعمل تصفية الفضلات من الدم. مرض السكري يمكن أن يزعج هذا النظام.

- اعتلال الشبكية السكري (تلف العين)

يمكن للمرء أن يصاب بالعمى لأن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية للعين.

- مرض الزهايمر والاكتئاب

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والاكتئاب على الرغم من عدم تحديد السبب الدقيق لمرض السكري حتى الآن.

 


السكر

الزهايمر

الصحة

امراض مزمنة



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