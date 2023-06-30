لموظفى 316 شركة.. "إزاى تحسب الضريبة على مرتبك شهريا؟"

كتب هانى الحوتى

طبقت وزارة المالية ، منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات على 316 شركة، محذرة من عدم التزام الممولين بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة، وينشر "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن منظومة الضرائب الجديدة للمرتبات.

هل ستقوم المنظومة بحساب الضريبة شهريًا أم ستقوم بقبول الحسابات التي أجرتها الشركة؟ سيتم حساب الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون في ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام.



هل يتم التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات بشكل يومي أم بشكل شهري؟ يتم التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.



هل يتم إنشاء حساب الموظف من خلاله أم عن طريق المسئول عن التسجيل على منظومة المرتبات؟ يقوم الموظف نفسه بإنشاء الحساب الخاص من خلال بوابة الموظف، ولا علاقة للمسئول عن التسجيل على منظومة المرتبات بهذه البوابة، وكذلك حسابات الموظفين للخصوصية وسرية الحسابات.



هل سيتم تحديث بيانات العاملين بالترقيات أو الوفيات في وقت محدد أم متاح شهريًا؟ يتم تحديث بيانات بالترقيات أو الوفيات أو أي تغيير في حالته الوظيفية مع تقديم الصرفية الشهرية بعد التغيير.



هل ستوقف المنظومة إقرار نموذج السداد الشهري؟ نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه على المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة به منظومة المرتبات الجديدة تقديم هذا النموذج بصورة آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، ويستلزم على أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ولن يسمح لأصحاب الأعمال تقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة المرتبات الجديدة.