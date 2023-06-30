قصر ثقافة الإسماعيلية يحتفل بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، احتفالا بعيد الأضحى والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بالمناسبتين المتزامنتين.

حيث شهد مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية احتفالية بعنوان ثورة 30 يونيو، قدمت فيها فرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية "السمسمية" باقة من أورع الأغنيات الوطنية والتراثية علي أنغام السمسمية منها افتتحيت الفرقة، مني أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني، اها يالالالي، دار الشدوف، اهوى ياقمر، دار الشدوف، أبويا وصاني، كان الجميل، مصر العظيمة بشعبها، وسط أعداد كبير وتفاعل من رواد مركز شباب الشيخ زايد.

كما نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة حكي للأطفال بعنوان "خروف العيد" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقام أمين المكتبة بالحديث مع الأطفال عن، عيد الأضحى المبارك هو عيد المسلمين الثاني بعد عيد الفطر المبارك، يقوم المسلمون بذبح الأضحية في ذلك اليوم اقتداء بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، رأي إبراهيم عليه السلام رؤيا ذبح ابنه إسماعيل، وبعد أن استعد لذبحه نجاه الله بإرسال جبريل عليه السلام بكبش من السماء فذبحه سيدنا ابراهيم، ثم أصبحت سنة في المسلمين ذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى.

في بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية نظم ورشة رسم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيه رسم خلالها الأطفال مظاهر الاحتفال بالثورة وعلم مصر والأماكن السياحية مثل الأهرامات وطريق الكباش وأبو الهول.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (1)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (2)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (3)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (4)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (5)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (6)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (7)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (8)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (9)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (10)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (11)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (12)



الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو (13)