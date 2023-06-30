صور.. إقبال على مصيف بلطيم ليلا والحدائق والمتنزهات كاملة العدد بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم، وحدائق مراكز محافظة كفر الشيخ، صنعاء بكفر الشخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، إقبالا كبيراً ليلا، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الأولى من ثالث أيام عيد الأضحى، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما وجه علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، ومحمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، بتوفير كافة احتياجات المعيدين.

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها.

وأضاف عطية، هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ 24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، توافد المواطنين على حديقة العائلات بفوه، مشيداِ بالتأمين الجيد للمواطنين والرواد والجهود المبذولة من العاملين بإدارة الحديقه والجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمواطنين موجها الشكر والتقدير لهم.



زحام شديد بحديقة صنعاء



زحام ثاني أيام العيد



زحام بحديقة صنعاء



حديقة صنعاء بكفر الشيخ



حدائق مجانية



جلانب من الاقبال بمصيف بلطيم



تواجد كبير بالملاهي



توافد على حدائق كفر الشيخ



تواجد كبير بالحدائق



اقبال على متنزهات بلطيم



التواجد بمصيف بلطيم



تواجد بالحدائق



افتراش الارض بالحدائق