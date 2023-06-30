"شلبى سولوفان" يستقبل الأطفال بملاهى الحديقة الدولية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت شخصيات فيلم "شركة المرعبين المحدودة" الأطفال بملاهى الحديقة الدولية، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث استمتع الأطفال بالألعاب الترفيهية بالحديقة الدولية والبرامج الترفيهية التى من بينها حلقات الرقص مع الشخصيات الكرتونية الكوميدية.

وشهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر اقبال كبير من المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تضم الحديقة مدينتى العاب، منهم مدينة حديثة، بالإضافة إلى قطار الطفطف الذى يجوب الحديقة والألعاب المائية.

من جانبه أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة انه تم ايقاف اجازات جميع العاملين خلال أيام العيد، كما تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .

وأكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة أنه يتم توزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .



احتفالات الأطفال فى الحديقة الدولية



احتفالات الأطفال



احتفالات الحديقة الدولية



الاحتفالات



الألعاب داخل الحديقة



جانب من احتفالات الأطفال