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سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:11 م
سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو جيورجي بوريسينكو
كتبت ريم عبد الحميد

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هنأ سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ، الشعب المصري بمناسبة الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو وقال " اختار الشعب المصري الحكيم طريق التقدم والازدهار لبلاده ، سمح هذا الحدث الجوهري للدولة في تاريخ مصر الحديث بإعادة هويتها وأصالتها، وأثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين".
 
وأضاف في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) أن موسكو دعمت أصدقاءها المصريين في اختيارهم، تمامًا كما في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما تم تشكيل الدولة المصرية الحديثة بفضل الوطنيين الشجعان.
 
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل قيادة شعبه على طريق الازدهار ، وأن مصر تحتل موقعًا مركزيا في المجتمع العربي، وهي واحدة من الدول الرائدة في القارة الإفريقية وتتمتع بتأثير كبير على المسرح العالمي.
 
وأفاد بأن نطاق المشروعات الوطنية المنفذة داخل الدولة يثير الإعجاب ، كما أقيمت مرافق طاقة ومرافق صناعية كبيرة جاري بناؤها و تم إدخال مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت صحراوية في السابق في النطاق الزراعي وكذلك يتم تنفيذ مبادرات لتحسين حياة السكان الذين يتمتعون بدعم اجتماعي شامل من الدولة بجانب الحفاظ على تاريخ عظيم بعناية كما يتضح من افتتاح متاحف جديدة مجهزة بأحدث التقنيات.
 
وذكر أن روسيا ومصر تمكنت في العشر السنوات الماضية من تعزيز تفاعلهما بشكل كبير والذي أصبح له الآن طابع الشراكة الإستراتيجية بعد التوقيع علي الاتفاقية من قبل رئيسي البلدين في عام 2018 والتي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والعلمية وغيرها .. مشيرا إلي أن إجمالي التجارة الثنائية تجاوزت 6 مليارات دولار العام الماضي .

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