توابل تساعد فى التخلص من زفارة اللحم في العيد

كتبت فاطمة ياسر

عند القيام بطهي اللحوم نقوم بوضع التوابل لإعطائها المذاق الرائع، ولكن هل تعلم أن هناك بعض التوابل الصحي التي تساعد بشكل كبير في التخلص من زفارة بعض الأطعمة؟ هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع “times of india”.

وقدم التقرير أبرز وأهم هذه التوابل التي تساعد في التخلص من الزفارة الخاصة باللحوم، وأيضا تمد الجسم بالكثير من الفوائد، ومنها: - الزنجبيل: يعد من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما أنه يساهم بشكل كبير في القضاء علي الزفارة الخاصة باللحوم، فهو يمدها بمذاق رائع رئحة رائعة، كما أنه يساعد المعدة على هضم اللحوم دون الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات، كما أنه يعمل علي خفض نسبة السكر بالدم وتخفيف الصداع وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين معدل حرق الدهون بالجسم. - الحبهان أو الهيل: يعطي الحبهان اللحم نكهة مميزة ورائعة، ويساهم بشكل كبير في القضاء علي زفارة اللحم، كما أنه يساعد على ضبط ضغط الدم وتحسين عملية الهضم والوقاية من السرطان، ولذا احصل علي فوائده وقم بإضافته للحم. - الزعتر: يعطي اللحم طعما مميزا، وأيضا يقضي على زفارة اللحوم، ويزيد من فرص تطهيرها من البكتيريا والفطريات، كما ثبت أنه يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي. - الريحان: يمد اللحوم بطعم مميز ورائحة رائعة، فإضافتك له يساهم بشكل كبير في إمدادها بالكثير من الفوائد، ومنها يساعد على الوقاية من أمراض القلب وتحسين صحة الجهاز التنفسي وتسكين آلام الجسم وإنعاش رائحة الفم.

وحث التقرير علي ضرورة وضع هذه التوابل أثناء طهي اللحوم للحصول علي مذاق جيد، والحوم خالية من الزفارة.