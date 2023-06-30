باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل

وكالات

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أصبح الجوع "الوضع الطبيعي الجديد" لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة التى تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس

حظر التجوال مدينة كلامار الفرنسية من مساء اليوم حتى الإثنين المقبل

أعلنت سلطات مدينة كلامار الفرنسية حظر التجوال لمدة 9 ساعات يوميا، اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح الإثنين. مصرع 4 أشخاص فى جنوب إفريقيا إثر سقوط أمطار غزيرة

لقى 4 أشخاص في مقاطعة كوازولو-ناتال في جنوب شرق جنوب أفريقيا بعد أمطار غزيرة وإعصار، على ما أعلنت السلطات، الخميس.

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، الأجزاء الشمالية من باكستان من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أعلن زعيم حزب "سيريزا" اليساري اليوناني المعارض أليكسيس تسيبراس، اليوم /الخميس/، أنه قدم استقالته من قيادة الحزب بعد أن تعرض حزبه لهزيمة ساحقة في الانتخابات

متظاهرون يقتحمون مقر السفارة السويدية فى بغداد احتجاجا على إحراق المصحف

اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف من جانب لاجئ عراقي مقيم في ستوكهولم، حسبما أفاد مصور وكالة "فرانس برس".

ذكر بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن الأردن استدعى، الخميس، السفيرة السويدية في عمّان احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

"الصحة السعودية": 1098 إصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج