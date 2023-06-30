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المفتى: الإخوان كانت فى منطقة الخطأ المحض و30 يونيو كان يوما فاصلا

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:02 م
المفتى: الإخوان كانت فى منطقة الخطأ المحض و30 يونيو كان يوما فاصلا شوقى علام
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت على شفا حربا أهلية، وصراع خفي محتدم، مؤكدا على أن حرق 80 كنيسة في مصر كان دليلا على ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكد على أنه لا تحرقوا، لا تقطعوا، لا تقتلوا.
 
وتابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد وذلك في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، كنت أتوقع قيام ثورة خاصة وأن الموقف كان متأزما، والثورة كانت عامة في مصر من الرجال والنساء والأطفال، منوها أن تلك الفترة شهدت استباحة لمفردات الدين وتكفير البعض لمن خرج على الحاكم.
 
وعلق شوقي علام، "الإخوان كانت في منطقة الخطأ المحض، و30 يونيو كان يوما فاصلا ـ بشهادة الإخوان أنفسهم أن الإدارة فشلت فشلا ذريعا في مصر- ، مشيرا إلى أن الدولة الوطنية ليس لها اعتبار في تاريخ الجماعات المتطرفة بقولهم أنفسهم.
 

شوقى علام

مفتى الجمهورية

الاخوان

30 يونيو

برنامج نظرة



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