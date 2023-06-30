السلطات الفرنسية: سيتم وقف خدمات النقل فى مرسيليا من السابعة مساء اليوم

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الفرنسية عن أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا ابتداءً من السابعة مساء بالتوقيت المحلى، مشيرة إلى منع الاحتجاجات في مدينة مرسيليا ثاني أكبر مدينة في فرنسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل

وفى وقت سابق نددت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن بأعمال العنف والشغب التي وقعت ليلة أمس، لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا؛ إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي وُجهت إليه تهمة القتل العمد، موضحة أن أعمال العنف هذه لا يمكن تحملها.

وفي تغريدة كتبتها على حسابها "تويتر"، أكدت بورن دعمها و ثقتها بضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون مهامهم بشجاعة.

وشهدت مدنا فرنسية كثيرة أعمال عنف وشغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة، بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ 17 عاما برصاصة في الصدر، الثلاثاء الماضي خلال عملية تفتيش مروري بعدما رفض التوقف في "نانتير" غرب باريس.