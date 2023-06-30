الخارجية الروسية: كييف تستعد لارتكاب عمل إرهابى فى محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم /الجمعة/ أن كييف تستعد لارتكاب فعل إرهابى فى محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية، وذلك على خلفية بدء أوكرانيا إجراء تدريبات على المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعى من محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا.

وقالت زاخاروفا، فى منشور بثته عبر حسابها على موقع "تلجرام" وأوردته وكالة انباء "تاس" الروسية، "إن الحكومة فى كييف تستعد لارتكاب عمل إرهابى آخر فى المنطقة".



يُشار إلى أن الخبير الروسى الكبير فى شركة "روس أتوم"الرسمية للطاقة النووية صرح فى وقت سابق بأن إدعاءات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنيسكى باستعداد روسيا لارتكاب هجوم فى محيط محطة "زاباروجيا" قد يكون مؤشرا لاستعداد كييف نفسها بارتكاب هجوم أو قصف فى منطقة زابوروجيا من أجل دفع حلف شمال الأطلسى (ناتو) للتدخل فى الصراع الروسي- الأوكراني.



يُذكر أن رئيس الإدارة العسكرية فى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة زابوروجيا يورى مالاشكو أعلن، أمس الخميس، عن بدء التدريبات التى ستقوم بها خدمات الاستجابة للطوارئ للتدريب على الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة وجود خطر حدوث حالة طوارئ فى منطقة زابوروجيا.



كما أعلن أيضًا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرجى ليساك أنه سيتم إجراء تدريبات مماثلة فى مقاطعتى كريفوروجى ونيكوبول بالمنطقة.