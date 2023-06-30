

وقال هاياشي - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراجعة هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه يدرك أن هناك تحركا إيجابيا تجاه رفع القيود.



وأضاف هاياشي، أن الحكومة اليابانية ترحب بهذه الخطوة، مؤكدا أن طوكيو قامت باستغلال جميع الفرص للدعوة إلى رفع مبكر للقيود.. وأعرب عن أمله في أن يلغي الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات ويقدم دعما كبيرا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الكارثة.

وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الأوروبي يطلب شهادات فحص إشعاعي لبعض المنتجات البحرية والنباتات البرية الصالحة للأكل وغيرها من العناصر المستوردة من عشر محافظات، بما في ذلك محافظتي "فوكوشيما" و"مياجي".