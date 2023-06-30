اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 ص
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استقرار أسعار الخضراوات ثالث أيام عيد الأضحى

الجمعة، 30 يونيو 2023 06:00 ص
استقرار أسعار الخضراوات ثالث أيام عيد الأضحى أرشيفية ــ خضراوات
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعه ثالث أيام عيد الأضحى 30 يونيو فى مصر استقرارا ملحوظا في سوق الجملة، وفق آخر تحديث للأسعار، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيها في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.

 


اسعار الخضروات

خضروات

البطاطس

اسعار الطماطم

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