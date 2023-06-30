اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع معدل البطالة فى ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يونيو

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:26 م
ارتفاع معدل البطالة فى ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يونيو المانيا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو.

وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

وكان محللون استُطلعت آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص.

وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة.

وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".

 

 


المانيا

البطالة فى ألمانيا

البطالة

اخبار المانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة