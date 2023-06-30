ارتفاع معدل البطالة فى ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يونيو

أحمد علوى

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، الجمعة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو.

وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.

وكان محللون استُطلعت آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص.

وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة.

وقالت أندريا نالز رئيسة المكتب "تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح ملموسا الآن أيضا في سوق العمل ... تزداد البطالة ويفقد النمو الاقتصادي زخمه".