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إصابة طفلة بحروق بسبب سقوط ماء مغلى عليها داخل منزلها فى سوهاج

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:51 م
إصابة طفلة بحروق بسبب سقوط ماء مغلى عليها داخل منزلها فى سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحدة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليدين بنسبة 10%، تم حجزها بقسم استقبال الحروق بالمستشفى، وذلك على إُثر سقوط ماء مغلى عليها بمنزلها.

 

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة واحد مصابة بحروق باليدين على إثر تعرضها سقوط ماء مغلى عليها وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بالمستشفى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة.

 

وبالفحص تبين من خلال المتابعة بوصول الطفلة ز . ح . ش تبلغ من العمر سنة واحدة مصابة بحروق بكتلا اليدين من الدرجة الأولى بنسبة 10% وتم تجدزها بالمستشفى الجامعى ووضعها تحت الرعاية الطبية الفائقة والحالة العامة للها مستقرة.

 

وبسؤال أهلية الطفلة قرروا أنها أثناء لهوها المنزل أنسكب عليها ماء مغلى ولا توجد شبهة حول الواقعة تم إخطار الجهات المعنية بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت شئونها في الواقعة.


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