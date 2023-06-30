نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: مصر لن تتخلى عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن لشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.

الرئيس السيسي: جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات، قائلا: "لذلك أنني اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".

الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصرى ليرسم بإرادته مصيره

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره. وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة « نافذة »، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".

التخطيط: إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل لخفض كثافة الفصول خلال 2023/2024

من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%. وزير التعليم: مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس المذاكرة قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس مستوى المذاكرة عند الطلاب، موضحا أن الأسئلة راعت المستويات المعرفة وتهدف أيضا إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة، متابعا: "لا تحمل الأسئلة ألغازا، كما أن صياغتها واضحة ومتزنة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية". مصر للطيران تبدأ غدا جسرا جويا من 176 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن تبدأ مصر للطيران في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من غدا السبت الموافق 1 يوليو وحتى 12 يوليو، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

فرنسا: احتراق 1000 مركبة واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات أعلنت السلطات الفرنسية عن تضرر 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وزير التموين: ثورة 30 يونيو إرادة شعب للتخلص من قوى الشر

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العاشرة ل ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدا أن الثلاثين من يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.

الأرصاد تتوقع طقس رابع أيام العيد.. حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة