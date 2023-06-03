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نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

السبت، 03 يونيو 2023 10:08 ص
نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.
 
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، وإعلانها بلوحة الإعلانات داخل المدارس، للتسهيل على الطلاب ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
 
 
 

موعد اعلان نتيجة اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي الجيزة

نتيجه اولى ثانوى الجيزة

نتيجه تانيه ثانوى الجيزة

نتيجة ثانية ثانوي الجيزة

نتيجة طلاب الصف الاول الثانوي في الجيزة

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