ميقاتى: الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين

إيمان حنا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية"، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأضاف: "لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا".

وشدد على أن سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم".

