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مصرع مسن وإصابة ابنه فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة بلاط بالوادى الجديد

السبت، 03 يونيو 2023 11:51 ص
مصرع مسن وإصابة ابنه فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة بلاط بالوادى الجديد حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى مسن مصرعه، وأصيب ابنه، في حادث انقلاب سيارة، اليوم السبت، على طريق الخارجة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة المرور، يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة بطريق الخارجة – بلاط بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن مصرع عبد المنعم محمد كيلاني، 74 سنة، و أصيب نجله أحمد، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.
 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما وتم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث.
 
 
 

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