مصرع طفلة وإصابة والدتها إثر سقوط "مروحة السقف" بمنزلهم في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها بجروح متعدده وذلك على إثر سقوط مروحة سقف عليهما داخل شقتهما بقرية العمارنة مركز المنزلة محافظة الدقهلية وجرى إيداع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة والمصابة بمستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى أخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرط المنزلة، بوصول طفلة جثة هامدة ووالدتها مصابة"بادعاء حادث عارض".

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفي وبالفحص تبين وفاة "شيماء.ن.م.ع"، 6 سنوات بعد إصابتها بكسر في الضلوع وقصور في التنفس، وإصابة والدتها " فيكتوريا.م.ع.ا"، 42 عامًا، ربة منزل مصابة بجروح سطحية متفرقة بالرأس.

بسؤال الأم المصابة قررت أنه حال تواجدها بصحبة نجلتها داخل إحدى غرف شقتهما سقطت عليهم مروحة السقف مما أدى إلى حدوث إصابتها ووفاة نجلتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.