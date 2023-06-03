اليوم السابع
Ads
السبت، 03 يونيو 2023 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مشروعات فى الكهرباء والربوتات.. معرض للابتكارات العلمية لطلاب هندسة دمنهور

السبت، 03 يونيو 2023 11:40 ص
مشروعات فى الكهرباء والربوتات.. معرض للابتكارات العلمية لطلاب هندسة دمنهور جانب من الجولة والمشاركين بالمعرض
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد -  رئيس جامعة دمنهور معرض الابتكارات العلمية والهندسية لطلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة بالجامعة، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة نيللى رمزى- عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد إبراهيم سالم- رئيس نادى الابتكارات بالكلية، حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات المتميزة فى مجالات الكهرباء والميكانيكا والصناعة والعلوم الهندسية المختلفة، بدءًا من تقنيات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية وصولًا إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ويهدف المعرض إلى تشجيع ودعم الطلاب  من خلال إتاحة الفرصة لعرض ابتكاراتهم وتطبيقاتهم لدراستهم لغرض التعريف بها وإتاحة الفرصة للاستفادة منها على أرض الواقع، وقد عكست المشروعات الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والإشراف على المشروعات، وذلك فى إطار جهود الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتنمية القدرات الذهنية والعلمية.
 
وأكد الدكتور رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدا على تشجيع الجامعة لهم ومساعدتهم على تطبيقها فى صورة مشروعات حقيقية يمكنها الدخول في عجلة الإنتاج و خدمة المجتمع.
   
وكان من أبرز المشروعات بالمعرض مشروعات لمساعدة ذوى الإعاقة مثل مشروع يد الروبوت Robot Hand والذى يساعد في تحسين حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأطراف الصناعية، ومشروع نظارات ذكية تساعد على تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو فقدانه، وتسمح لهم بالتحرك بسهولة وتحسين مستوى استقلاليتهم وحريتهم في الحركة.
 
كما شمل المعرض مشروعات لتحقيق الاستدامة البيئية مثل  Hydraulic bridge يعمل عن طريق Stepper Motor  ويهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، مشروع  سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للتقليل من الضوضاء وتلوث البيئة عن طريق لوح الطاقة الشمسية المثبت أعلى السيارة والذي يقوم بشحن البطاريات الموجودة فيها لاستخدامها فى اوقات غياب الشمس. 
 
ومشروع  Smart Road حيث يتم توزيع أعمدة الإنارة في الشارع إلى مجموعات،  تتضمن كل مجموعة  ثلاثة أعمدة، ولكل مجموعة جهاز استشعار لحركة السيارة، فما إن يتم رصد سيارة في الطريق يتم تفعيل إضاءة المجموعة وتظل مضاءة حتى تصل السيارة إلى جهاز الاستشعار التالي فتطفأ أوتوماتيكيا، وبذلك فإن المجموعة تُضاء فقط مع تقدم السيارة في الطريق، بالاضافة الى مشروع  Smart Home مزود بشبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير تجربة متكاملة للمستخدم. كما شملت المشروعات مشروع حفار التخريم Excavator Drill وهو يستخدم فى صناعات متعددة مثل الصناعات المعدنية بانواعها والتعدين والبناء والطاقة المتجددة،
ومشروع Laser Light Security System وهو جهاز إنذار ضوئي يساعد على حماية السيارات، والمكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرقة.
 
جدير بالذكر، أن كلية الهندسة جامعة دمنهور بدأت الدراسة فيها لأول مرة خلال العام الدراسى الحالى 2022-2023، ويعد وصول الطلاب فى خلال السنة الاولى لدراستهم فى الكلية الى هذا المستوى المميز فى تطبيق ما درسوه انجازا كبيرا للكلية الناشئة وللطلاب فى سنتهم الاولى فى دراسة الهندسة.
1
 

3
 

Capture
 

 

 
 

هندسة دمنهور

التعليم العالى

جامعة دمنهور

اخبار مصرية

الذكاء الاصطناعى



الموضوعات المتعلقة

نائبة التنسيقية رشا كليب تواجه وزير التعليم العالى بمشكلات جامعة دمنهور

الثلاثاء، 21 مارس 2023 03:33 م

ننشر منطوق الحكم على 13 متهما فى رشوة جامعة دمنهور

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:48 م

السجن المشدد من 3 إلى 12 عاما لـ6 متهمين برشوة جامعة دمنهور

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:38 م

الحكم على 13 متهمًا بالرشوة فى واقعة جامعة دمنهور اليوم

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:00 ص

"تعليم النواب" تختتم جولتها بزيارة فرع جامعة دمنهور بالنوبارية والمدرسة الرسمية الدولية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة