مشروعات فى الكهرباء والربوتات.. معرض للابتكارات العلمية لطلاب هندسة دمنهور

كتب ـ محمد صبحى

تفقد الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد - رئيس جامعة دمنهور معرض الابتكارات العلمية والهندسية لطلاب السنة الإعدادية بكلية الهندسة بالجامعة، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة نيللى رمزى- عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد إبراهيم سالم- رئيس نادى الابتكارات بالكلية، حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات المتميزة فى مجالات الكهرباء والميكانيكا والصناعة والعلوم الهندسية المختلفة، بدءًا من تقنيات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية وصولًا إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ويهدف المعرض إلى تشجيع ودعم الطلاب من خلال إتاحة الفرصة لعرض ابتكاراتهم وتطبيقاتهم لدراستهم لغرض التعريف بها وإتاحة الفرصة للاستفادة منها على أرض الواقع، وقد عكست المشروعات الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والإشراف على المشروعات، وذلك فى إطار جهود الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتنمية القدرات الذهنية والعلمية.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم بدورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدا على تشجيع الجامعة لهم ومساعدتهم على تطبيقها فى صورة مشروعات حقيقية يمكنها الدخول في عجلة الإنتاج و خدمة المجتمع.

وكان من أبرز المشروعات بالمعرض مشروعات لمساعدة ذوى الإعاقة مثل مشروع يد الروبوت Robot Hand والذى يساعد في تحسين حياة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأطراف الصناعية، ومشروع نظارات ذكية تساعد على تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو فقدانه، وتسمح لهم بالتحرك بسهولة وتحسين مستوى استقلاليتهم وحريتهم في الحركة.

كما شمل المعرض مشروعات لتحقيق الاستدامة البيئية مثل Hydraulic bridge يعمل عن طريق Stepper Motor ويهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، مشروع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للتقليل من الضوضاء وتلوث البيئة عن طريق لوح الطاقة الشمسية المثبت أعلى السيارة والذي يقوم بشحن البطاريات الموجودة فيها لاستخدامها فى اوقات غياب الشمس.

ومشروع Smart Road حيث يتم توزيع أعمدة الإنارة في الشارع إلى مجموعات، تتضمن كل مجموعة ثلاثة أعمدة، ولكل مجموعة جهاز استشعار لحركة السيارة، فما إن يتم رصد سيارة في الطريق يتم تفعيل إضاءة المجموعة وتظل مضاءة حتى تصل السيارة إلى جهاز الاستشعار التالي فتطفأ أوتوماتيكيا، وبذلك فإن المجموعة تُضاء فقط مع تقدم السيارة في الطريق، بالاضافة الى مشروع Smart Home مزود بشبكة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتوفير تجربة متكاملة للمستخدم. كما شملت المشروعات مشروع حفار التخريم Excavator Drill وهو يستخدم فى صناعات متعددة مثل الصناعات المعدنية بانواعها والتعدين والبناء والطاقة المتجددة،

ومشروع Laser Light Security System وهو جهاز إنذار ضوئي يساعد على حماية السيارات، والمكاتب، والمنازل، وغير ذلك من المباني الأخرى ضد السرقة.

جدير بالذكر، أن كلية الهندسة جامعة دمنهور بدأت الدراسة فيها لأول مرة خلال العام الدراسى الحالى 2022-2023، ويعد وصول الطلاب فى خلال السنة الاولى لدراستهم فى الكلية الى هذا المستوى المميز فى تطبيق ما درسوه انجازا كبيرا للكلية الناشئة وللطلاب فى سنتهم الاولى فى دراسة الهندسة.





