اليوم السابع
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مسجل خطر يعترف بتوصيل الحشيش "دليفري" لعملائه بسيارة زوجته في الشروق

السبت، 03 يونيو 2023 11:26 ص
مسجل خطر يعترف بتوصيل الحشيش "دليفري" لعملائه بسيارة زوجته في الشروق ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مسجل خطر بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، عقب القبض عليه، وبحوزته كيلو و200 جرام من المخدر، بمدينة الشروق، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه يستخدم سيارة ملك زوجته، في توصيل المواد المخدرة "دليفري"، لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأضاف المتهم أنه يروج المواد المخدرة بمحل سكنه في المرج، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى بالقاهرة، وأشار إلى أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه هاتفيا، وتوصيل المواد المخدرة لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

نجحت الدخلية في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

مدينة الشروق

امن القاهرة



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