اليوم السابع
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محافظ المنيا: لا تهاون مع المخالفين.. والإزالات فورية

السبت، 03 يونيو 2023 12:01 م
محافظ المنيا: لا تهاون مع المخالفين.. والإزالات فورية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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يتابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال المرحلة الثانية للموجه 21 لإزالة التعديات، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
 
واستعرض المحافظ تقريرا لجهود حملات إزالة التعديات بمركزى ملوى و ديرمواس جنوب المنيا، تضمن إزالة 3 حالات تعد على أملاك الرى بقرية قلندول بملوى، وإزالة 3 حالات بناء على أملاك الدولة بقريتى دلجا وتل بني عمران بديرمواس، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين وازالة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية للتصدى لاى حالات تعد فى المهد.
 

ازالة التعديات

موجة الازلات

وحدلت محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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