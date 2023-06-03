غلق 6 منشآت مخالفة ورفع 105 حالات إشغال متنوع شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت وتحصيل غرامات فورية ومديونيات 11 ألف جنيه، والتحفظ على 105حالات إشغال متنوع، حيث تم تحرير 14 محضر متنوع وإعدام 100عبوة ألبان و 11 كرتونة بيض منتهية الصلاحية وكمية من الجبن والقراصيا غير صالحة للاستهلاك الادمي

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أن الحي قام بغلق وتشميع 6 منشآت خلال حملة مكبرة مفاجئة قادها رئيس الحي بطريق الكورنيش ومناطق سموحة وسيدي جابر بنطاق الحي استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وأوضح" حبيب c أن الحملة تمت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتوجهت إلى طريق الكورنيش من منطقة لوران حتى سبورتنج ومناطق سيدي جابر وسموحة، وتم التفتيش على المحال والكافيهات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 6 منشآت عبارة عن 3 محال عامة ومقهى ومطعم وسوبر ماركت إدارة بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل 6 آلاف جنيه غرامات فورية ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل 5 آلاف جنيه مديونيات ، فضلا عن قيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 105 حالة إشغال متنوعة وشيش وإزالة عدد كبير من الكتل الخرسانية وحواجز السيارات.

كما قام الأمن الصناعي بتحرير 5 محاضر نظافة عامة وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ، وقيام الطب البيطري بإعدام 100 عبوة ألبان متنوعة و 11كرتونة بيض منتهيين الصلاحية وكمية من الجبن والقراصيا غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وقيام مكتب العمل بتحرير 3 إنذارات.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي و محمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ،وقيادات الحى.