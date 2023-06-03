ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكذلك بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددة على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية بمدينة دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالى 4 طن قام أحد الأشخاص بتجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.