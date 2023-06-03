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ضبط 1000 عدسة عيون وحقن عمليات المياه البيضاء منتهية الصلاحية بالغربية

السبت، 03 يونيو 2023 11:17 م
ضبط 1000 عدسة عيون وحقن عمليات المياه البيضاء منتهية الصلاحية بالغربية عدسة عيون
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1000 عدسة عيون وحقن خاصة بعمليات المياه البيضاء للعيون منتهية الصلاحية.

 كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وشركات المستلزمات الطبية لإحكام الرقابة على السلع المعروضة.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين،  ضمت ياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين وتم ضبط 1000 عدسه عيون خاصه بعمليات المياه البيضاء وحقن للعيون انتهاء 1/2021 وانتهاء 9/2016 داخل شركة مستلزمات طبية خاصه بجراحه العيون، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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