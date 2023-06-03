ضبط 1000 عدسة عيون وحقن عمليات المياه البيضاء منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 1000 عدسة عيون وحقن خاصة بعمليات المياه البيضاء للعيون منتهية الصلاحية.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وشركات المستلزمات الطبية لإحكام الرقابة على السلع المعروضة.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، ضمت ياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين وتم ضبط 1000 عدسه عيون خاصه بعمليات المياه البيضاء وحقن للعيون انتهاء 1/2021 وانتهاء 9/2016 داخل شركة مستلزمات طبية خاصه بجراحه العيون، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.