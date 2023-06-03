رئيس "أزهر الأقصر": تعقيم وتطهير مستمر للجان امتحانات الشهادة الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022/2023 م بصورة طبيعية فى المعاهد الأزهرية واللجان المختلفة، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة أزهر الأقصر، ووسط توفير كافة الأجواء للطلاب مع بدء الامتحانات.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه يؤدي طلبة القسم العلمى امتحانات مادتى الفقه والحديث، وغداً تنطلق امتحانات القسم الأدبى، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم 9 يوليو المقبل، موضحاً أنه عقد اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية؛ أكد خلالها التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، بجانب التشديد على التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أنه تم التأكيد على إنه من حق الطالب توفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والأمنية حتى يؤدي امتحانه بشكل جيد، مشدداً على أن كافة الاستراحات استقبلت الملاحظين بعد تجهيزها بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل، بجانب عقد غرفة العمليات بالمنطقة بعد تجهيزها لتلقي كافة المشكلات والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم، لافتا إلى أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الأسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها.