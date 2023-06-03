جامعة الإسكندرية: استمرار امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات مشددة

وكان قد أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الاسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة استمرار تطبيق الآجراءات الوقائية أثناء إنعقاد الأمتحانات ضمن استعداد الجامعة للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة ماجدة الشاذلي عضو المجلس، مقرر المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية، حول التمكين الاقتصادي وتدريب المرأة، وكذلك استعدات جامعة الاسكندرية للمشاركة فى المبادرة الوطنية لمشروعات الاخضر الذكي من خلال المشروع المقدم من مركز الإبتكار وريادة الأعمال، كما أكدت علي أهمية التعاون بين الكليات فى حملة "بلدي أمانة" والذي يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات مصر وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الازمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.