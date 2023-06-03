الكنيسة توصى بضرورة التوعية بثقافة التبرع بالأعضاء

وجاء أبرز توصيات المجمع المقدس فى لجنة الرعاية والخدمة ضرورة الاهتمام بخدمة المغتربين للدراسة أو العمل في نطاق كل إيبارشية وكذلك حث الآباء الأساقفة والكهنة على الاهتمام بنشر التوعية بتجنب زواج الأقارب لآثاره الخطيرة من حيث إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية.

وأوصى المجمع المقدس لجنة الرعاية أيضا بضرورة التوعية بثقافة التبرع بالأعضاء، مثل عمليات زراعة الكبد، وكذلك الاهتمام برعاية فئات الخدمة المتنوعة (مغتربين – أيتام – معاقين –مسجونين –حالات خاصة – مدمنين ..) وأسرهم ، اهتمامًا روحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتدريب الخدام ليصبحوا مؤهلين لخدمتهممع إنشاء بيوت خاصة بكل فئة والتنسيق بين الإيبارشيات لتعظيم الاستفادة من هذه الخدمة.