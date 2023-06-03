وقال نائب المشرف على أعمال الموسم ريان درويش زمزمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /السبت/ - إن مراكز الخدمة الميدانية تعمل على مدار الساعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقوى بشرية تزيد عن 950 موظفا يديرهم مجموعة من المشرفين ومديري المراكز والمساندين والسقاة، إضافة إلى اسطول من الشاحنات يصل إلى 137 شاحنة بمقاسات مختلفة لنقل مياه زمزم لمساكن الحجاج وفق أعلى معايير السلامة والحفاظ على سلامة المنتج المقدم للحجاج.



وأضاف أن مهام العاملين في مراكز الخدمة الميدانية تتمثل في استلام المعلومات الخاصة بمساكن الحجاج عبر المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة بالربط مع مركز التحكم في شركة الزمازمة ومنصة زمزم الإلكترونية بالتنسيق مع رئيس المركز أو نائبه، واستلام كراتين ماء زمزم من مركز المواد والإمداد وتعبئتها بالسيارات المخصصة للتوزيع، والتوجه لمساكن الحجاج لإيصال الخدمة وفق البيانات المسلمة لكل عضو من أعضاء التوزيع، مشيرا إلى أن العمل يكون بهذه الالية يوميا على مدار الساعة حتى يتم إيصال الخدمة لمساكن الحجاج بشكل مباشر ودون أي تأخر حيث يكون التوزيع الميداني من قبل أعضاء التوزيع المرافقين للسيارات الخاصة بتلك المهمة.