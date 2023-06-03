جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم، للوفد الإفريقى، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.



وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، استعرض أعضاء الجمعية الإفريقية خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.



من جانبه.. أكد وزير الصناعة الجزائرى أن وزارته ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.