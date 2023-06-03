اليوم السابع
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التموين تستمر اليوم فى صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات

السبت، 03 يونيو 2023 03:00 م
التموين تستمر اليوم فى صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات وزارة التموين
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، فى صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسيتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه  بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو اعتبارا من أول الشهر الجارى، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كل المنتجات يكفى لفترات طويلة.

 


التموين

السلع الغذائية

أسعار زيت الطعام

زيت الطعام

مخزون زيت الطعام

الدعم الاستثنائي للاسر الاولى بالرعاية

زيادة الدعم

زيادة التموين

دعم التموين

زيادة دعم التموين

دعم الأسر



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