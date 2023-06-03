اسوشيتد برس تكشف كواليس وفاة جيفرى ابستين فى محبسه فى نيويورك عام 2019

كتبت رباب فتحى

كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ملابسات جديدة فى قضية وفاة رجل الأعمال الأمريكى جيفرى ابستين، فى سجنه قبل 4 سنوات. ويشار إلى أن ابستين سجن بتهمة الإتجار بالجنس والتآمر فى سجن بنيويورك وقتل نفسه داخل محبسه.

وتكشف الوثائق وعددها 4000 صفحة وحصلت عليها "أسوشيتد برس" المكتب الفيدرالي للسجون بموجب قانون حرية المعلومات، أن أبستين جلس في زاوية زنزانته في مانهاتن ويداه فوق أذنيه ، في محاولة يائسة لكتم صوت المرحاض الذي لا يتوقف، وذلك قبل أسبوعين من إنهاء حياته.

وكان إبستين مضطربًا وغير قادر على النوم ، كما لاحظ مسئولو السجن في السجلات. وأطلق على نفسه لقب "الجبان" واشتكى من أنه يكافح من أجل التكيف مع الحياة خلف القضبان بعد اعتقاله في يوليو 2019 بتهم اتجار بالجنس والتآمر الفيدرالية - حيث تحولت حياته الفخمة إلى قفص إسمنتي وحديد.

وكان الممول المشين تحت المراقبة النفسية في ذلك الوقت لمحاولة انتحار قبل أيام فقط. ومع ذلك ، حتى بعد 31 ساعة قضاها في مراقبة الانتحار ، أصر إبستين على أنه لم يكن لديه ميول انتحارية ، وقال لطبيب نفسي في السجن إنه يعيش "حياة رائعة" و "سيكون مجنونًا" لإنهائها. وفي 10 أغسطس 2019 ، توفي إبستين.

وتساعد السجلات على تبديد العديد من نظريات المؤامرة المحيطة بانتحار ابستين ، مما يؤكد كيف ساهمت الإخفاقات الجوهرية في مكتب السجون - بما في ذلك النقص الحاد في عدد الموظفين - في وفاة إبستين.

وسلطت ضوءا جديدًا على استجابة وكالة السجون الفيدرالية المشوشة بعد العثور على إبستين غير مستجيب في زنزانته في مركز إصلاحي في مدينة نيويورك.