إنشاء مركز للتدريب ونقل التكنولوجيا فى مجال المخلفات بالتعاون مع كوريا

كتبت ـ منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دولة كوريا الجنوبية تقدم الدعم المستمر لقطاع المخلفات في مصر، وتم إنشاء مركز خاص بالتدريب ونقل التكنولوجيا فى مجال المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن الجانب الكورة يقدم عدة جهود فى التدريب في مجال الاقتصاد الدوار، وهو الملف الذي أصبح ضمن الأولويات الوطنية التي تضعها الدولة في مختلف المجالات، كالصناعة الخضراء وإعادة تدوير المياه وإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها.

وشددت وزيرة البيئة على أنه طبقا للتقارير الدولية فإن نصيب قطاع المخلفات يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل من 28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ فى مصر حتى 2050.

جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسعى لمساعدته فى توفيق أوضاعه، من أجل توفير فرص عمل خضراء، وكذلك إتاحة حياه كريمة لهذا القطاع، حيث تم وضعهم تحت المظلة التأمينية، بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومى، وتقديم كل سبل الدعم.