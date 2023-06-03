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إصابة 3 أشخاص فى انهيار شرفتى عقار بحي شرق الإسكندرية

السبت، 03 يونيو 2023 05:17 ص
إصابة 3 أشخاص فى انهيار شرفتى عقار بحي شرق الإسكندرية انهيار شرفتين بعقار في جليم الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي - نهى عبد النبى

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شهدت منطقة جليم شرق محافظة الإسكندرية، سقوط شرفتين من أحد العقارات، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
البداية بتلقى الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا بسقوط شرفتي عقار بطريق الكورنيش في الطابق الأول والثاني من عقار قديم بمنطقة جليم التابعة لحي شرق الإسكندرية، وأصيب 3 أشخاص، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي شرق، ترافقهم قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
إنهيار شرفتين في جليم الاسكندرية
إنهيار شرفتين في جليم الاسكندرية

إنهيار شرفتين بعقار في جليم الاسكندرية
إنهيار شرفتين بعقار في جليم الاسكندرية

إنهيار شرفتين في شرق الإسكندرية
إنهيار شرفتين في شرق الإسكندرية
 

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