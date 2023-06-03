إصابة شخص سقط من عقار فى مدينة 6 أكتوبر

أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط شخص من عقار في منطقة التوسعات الشمالية، بمدينة 6 أكتوبر.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة