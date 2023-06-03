إصابة شخص سقط من عقار فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط شخص من عقار في منطقة التوسعات الشمالية، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.