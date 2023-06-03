أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7 جنيهات.

‏-البصل الأبيض بـ 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات .

ـ الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

ـ البامية بـ 30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ21 جنيها .

-الموز البلدى بـ15 جنيها.