أسراب من النحل القاتل تهاجم مُسن أمريكى لمدة 3 ساعات

وتعرض كارل آموس، البالغ من العمر 81 عاما، لهجوم واسع من النحل، في ولاية أوكلاهوما، في جنوب وسط الولايات المتحدة.

واستمر هجوم النحل على مختلف أنحاء جسد كارل آموس، لمدة 3 ساعات كاملة، لينتهي به المطاف في المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب "إن بي سي نيوز"، فإن الرجل الأمريكي أصيب بشكل بليغ، حيث تعرض إلى 200 لسعة في مختلف مناطق الجسم، بالإضافة إلى كسر في الورك، فبسبب تكرار عمليات اللدغ وعجزه عن منعها حاول الهروب، ولكنه فقد توازنه وسقط على الأرض مما تسبب في إصابته البالغة.

وكشف الرجل الأمريكي المصاب تفاصيل هجوم النحل عليه، وقال إن النحل هاجم كل مكان في جسده، مشيرا إلى أن النحل أصبح يهاجم شعره بشكل كبير ودخل أذنه وأنفه.

وأضاف: "عزمت على أن أبقي فمي مغلقا حتى لا يتسلل النحل إليه، عندما اشتد هجومهم عليّ"، لافتا إلى أنه حاول إبعاد النحل عنه، عن طريق ضربه مستخدما يده، ظنًا منه أنه يستطيع إبعاده عن وجهه وباقي جسمه.

وتابع: "حاولت أن أبعده بعد أن أصبت بلسعات متعددة، ولكن قتل تلك الحشرات بسرعة لم يكن أمرا سهلا"، مضيفا: "حاولت أيضا الهروب من سرب النحل، لكنني تعثرت ووقعت أرضا، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابتي بكسر في الورك".

واستكمل حديثه قائلا: "إن سقوطي على الأرض كان السبب الرئيسي الذي جعل النحل يواصل لسعاته لي لمدة 3 ساعات دون توقف".

ولم تنته مأساة الرجل المصاب إلا حينما انتبه له رجل متواجد في المكان، ولفت نظره وهو ملقى على الأرض، ثم بادر إليه وسارع بالاتصال بالإسعاف على عجل لإنقاذه.

وفي نهاية حديثه، أثني كارل آموس، على الشخص الذي اكتشف أمره واتصل بالإسعاف لإنقاذه، ووجه له رسالة قال فيها: "أشعر أنني مدين له بحياتي كلها".