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أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود

السبت، 03 يونيو 2023 06:00 م
أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود القوات المسلحة

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، قيام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة عدد 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

المتحدث العسكرى: وفاة فرد أمن أثناء مطاردة مهربين على الحدود الدولية

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، أنه فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة عدد 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

 

رئيس الوزراء: نسعى لتعظيم قدرات مصر لتكون مركز إقليمى وعالمى للتجارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أهمية التعامل مع الشركات العالمية هو اكتساب الخبرات، مشيرا إلى سعي مصر لتعظيم قدراتها لتكون مركز إقليمي وعالمي للتجارة، وإنه سيتم تفعيل تجارة الترانزيت فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وسيتم إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

 

رئيس الوزراء: إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت قريبا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفعيل تجارة الترانزيت فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، ومشيرا أنه سيتم إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

 

الحكومة تنفى التراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، تواصل المركز مع محافظة شمال سيناء

 

التعليم: 4 سنوات الحد الأدنى للتقديم لـ kg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما

حددت المديريات التعليمية الحد الأدنى للتقديم لرياض الأطفال ل kg1 للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، ب 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، على أن يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر 2023.

 

التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة  لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلبة امتحان إتمام الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2022، ورافقتها فى الزيارة فاتن مدكور مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية و أحمد شفيق وكيل الإدارة.
 

بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة غدا.. 35 جنيها رسوم المادة

تبدأ الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، غدا الأحد، تلقى طلبات التظلم على نتائج الشهادة الاعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول)، ولمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 

مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى

تعلن مدارس محافظة الجيزة غدا الأحد، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 

السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة جديدة، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين.

 

تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب بالمدارس مجانا

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى بجميع مدارس المحافظة بشكل موحد يومي السبت والأحد الموافق 3 و4 يونيو الجاري وإتاحتها للطلاب مجانا دون أي مقابل مادى تحت أى مسمى.
 

الصحة: إجراء الفحص الطبى لـ295 ألفا من راغبى الزواج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا و660 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة ».
 

غدا طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ،  معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .
 

 


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