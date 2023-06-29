ننشر جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب التربية الخاصة فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب مدارس التربية الفكرية للعام الدراسى 2022/2023، وتنطلق الامتحانات يوم 15يوليو المقبل وتنتهى يوم 27 يوليو.

وتنطلق امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائى "نور" يوم 15يوليو وتنتهى الاربعاء 19يوليو، وتنطلق امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى الفنى للصم يوم 15يوليو وتنتهى 20يوليو.

وتنطلق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى الفنى للصم السبت 15يوليو وتنتهى الخميس 20يوليو، وتنطلق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادى المهنى للصم "نظري" يوم الخميس 20يوليو وتنتهى الاربعاء 26يوليو، فيما تنطلق امتحانات العملى للطلاب الإعدادية المهنية للصم الثلاثاء 11يوليو وتنتهى الخميس 13يوليو.

وتنطلق امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى المهنى للصم يوم السبت 15يوليو وتنتهى الأربعاء 19يوليو، وتنطلق امتحانات الصفوف السادس والسابع والثامن الابتدائى للصم يوم السبت 15يوليو وتنتهى الثلاثاء 18 يوليو.



جداول الامتحانات (1)



جداول الامتحانات (2)



جداول الامتحانات (3)



جداول الامتحانات (4)



جداول الامتحانات (5)



جداول الامتحانات (6)