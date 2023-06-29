مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ41 ألف و684 شكوى فى 5 سنوات

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استجاب لـ 41684 شكوى خلال الفترة من 1 /1 / 2018 حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد المحافظ أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد استقبل خلال عام 2018، 10996 شكوى، كما استقبل خلال عام 2019، 10780 شكوى، بالإضافة لاستقبال 7987 شكوى خلال عام 2020، فضلاً عن استقبال 8208 شكوى خلال عام 2021، واستقبل 2818 شكوى خلال عام 2022، وكذلك استقبل 895 شكوى خلال النصف الأول من عام 2023، بإجمالى 41684 شكوى، تم الرد على 41684 شكوى بنسبة 100٪، مشيراً إلى أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأوضح محافظ الشرقية أنه حريص على حضور لقاء المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك من خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى توفيرفرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل، أضاف إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن مكتب خدمة المواطنين قد استقبل خلال شهر يونيو الجارى 104 شكاوى تم الرد علي 104 شكوى بنسبة 100٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والاحياء وإدارات الديوان العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأوضح مدير إدارة خدمة المواطنين إن الشكاوى التي استقبلتها الادارة خلال الفترة من 1/1/2018 حتى نهاية يونيو الجاري تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.