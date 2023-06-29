مصرع 12 شخصا غرقا فى "فلوريدا" الأمريكية بسبب التيارات البحرية القوية

أ.ش.أ

أعلن خبراء أمريكيون، غرق 12 شخصا في شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تيارات بحرية قوية.

وقالت كاثرين بروسيف، خبيرة الأرصاد الجوية، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن تيارات قاتلة هي المسؤولة عن عشرات حالات الغرق الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين في بانهاندل في ولاية فلوريدا، تزامنا مع نقص رجال الإنقاذ المؤهلين لمنع رواد الشواطئ من السباحة.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات من إجمالي 12 حالة وفاة في شاطئ (بنما) ، والذي لديه السجل الأكبر لعدد حالات الغرق في الولايات المتحدة هذا العام.