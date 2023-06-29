اليوم السابع
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محتجون يحتشدون أمام السفارة السويدية ببغداد رفضا لحرق المصحف

الخميس، 29 يونيو 2023 05:38 م
محتجون يحتشدون أمام السفارة السويدية ببغداد رفضا لحرق المصحف العراق
وكالات

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نظم محتجون، مساء اليوم الخميس، وقفة أمام السفارة السويدية في بغداد، رفضاً لقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في ستوكهولم.

وأفاد مراسلنا بأن المحتجين رفعوا نسخاً من المصحف تأكيداً لاعتزاز المسلمين بالقرآن الكريم ورفضاً للفعل المشين الذي حصل في العاصمة السويدية بعد ترخيص الحكومة هناك تظاهرة أكد من دعا إليها أنه سيقوم بحرق نسخة من القرآن دون أن يتم ردعه من السلطات هناك.


ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في وقت سابق لإقامة تظاهرة رفضاً لحادثة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف في العاصمة السويدية.

 

 

 


العراق

السويد

حرق المصحف بالسويد



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