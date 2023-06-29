اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

الخميس، 29 يونيو 2023 08:43 م
محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
 
وقدم محافظ الإسكندرية أسمى آيات التهاني المقرونة بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير لوطننا الحبيب وشعبنا الأصيل.
 
وأكد الشريف أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ وطننا الغالي مصر، ففي هذا اليوم المجيد صنع الشعب المصري العظيم واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي استعادنا بها مصر من قوى الشر والظلام، داعيين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصر بمزيد من التقدم والأزدهار.

الاسكندرية

ثورة 30 يونيو

محافظ الاسكندرية

احياء الاسكندرية



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