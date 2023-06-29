اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 06:54 م
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ضبط 3000 رغيف بلدى مدعم و3 شكاير دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الزيات

الخميس، 29 يونيو 2023 06:25 م
ضبط 3000 رغيف بلدى مدعم و3 شكاير دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الزيات خبز مدعم - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة المخابز البلدية المدعمة خلال فترة الأعياد. حيث تم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفرالزيات للمرور المفاجئ على المخابز البلدية. أسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن احد المخابز البلدية بمدينة كفر الزيات لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء عدد ثلاثة شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط احد الأشخاص بناحية قرية بنوفر لتجميعة عدد 3000 رغيف بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء وبازيد من السعر الرسمي.
 
وتحرير 4 محاضر مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية الدلجمون ومدينة كفر الزيات تم التحفظ علي المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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