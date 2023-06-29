ضبط راكبة بحوزتها 6 عبوات أقراص مخدرة وراكب يهرب ترامادول وحشيش بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من ضبط راكبة مصرية بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة وراكب مصري بحوزته أقراص لعقار الترامادول وقطع حشيش.

المحاولة الأولي، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، أستوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و الذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

كلف هاني احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، عادل أسامة مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 6 عبوات بداخلهم كمية من الاقراص لعقار Gabapentin Tab 800 mg بوزن 775 جرام كما دون في استمارة الجرد التي اعدها يوسف أحمد مأمور الجمرك ومحمد يوسف رئيس القسم، قامت بتفتيش الراكبة ذاتيا مها ممدوح مأمور الجمرك.

المحاولة الثانية، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف احمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً مما أسفر عن ضبط 59 قرص بلون برتقالي لعقار الترامادول المخدر و 32 قرص وكبسول لنفس العقار المخدر و 3 أكياس بلاستيك شفاف بداخلهم جوهر الحشيش المخدر بوزن 9،22 جرام.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 164 لسنة 2023 ضد الراكبة كما امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 165 لسنة 2023 ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب والراكبة للنيابة المختصة.



