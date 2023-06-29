رئيس الوزراء يشهد حفل استقبال أقامه ولى العهد السعودى تكريما لوفود الحج

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام والذي شهده عدد من الوزراء وكبار المسئولين من المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك السلك الدبلوماسي لدى المملكة.
رئيس الوزراء يشهد حفل استقبال أقامه ولى العهد السعودى تكريما لوفود الحجالخميس، 29 يونيو 2023 05:42 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يؤدى مناسك الحج
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